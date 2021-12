Techsector drukt AEX-index

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een duidelijk verlies de handel uitgegaan. Daarbij zakte de graadmeter weer onder de 800 punten. Vooral techbedrijven drukten op de leidende graadmeter op Beursplein 5. Chiptoeleverancier Besi was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler. Sectorgenoten ASMI en ASML deden het met verliezen van 1,6 procent ook niet heel best. Betalingsbedrijf Adyen verloor 2 procent. De AEX sloot uiteindelijk met een verlies van 0,6 procent op 796,12 punten. De hoofdindex wist dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten te sluiten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1074,80 punten. De handel in de laatste week van het jaar is traditiegetrouw dun omdat veel handelaren en belegger..

