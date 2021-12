Supermarkten boekten in de week voor Kerst recordomzet

Diemen

Dat kwam tot een totale omzet van 1,06 miljard euro, wat 3,7 procent meer is dan vorig jaar in dezelfde week. Het is pas de derde keer dat bij supermarkten meer dan 1 miljard euro in een week wordt uitgegeven. De vorige recordweek was eerder dit jaar in de week voor Pasen. Daarvoor was het de week in aanloop naar Kerstmis vorig jaar.

De sterke kerstweek zorgt ervoor dat de supermarkten een jaaromzet van ongeveer 44,6 miljard euro halen, verwacht NielsenIQ. Dat zou een groei van 1,7 procent zijn ten opzichte van 2020. Toen kende de supermarktbranche al een topjaar met een groei van meer dan 9 procent op jaarbasis.

Nederlanders verwennen zichzelf steeds meer met luxere producten, merkt NielsenIQ. Jasper Bins van het onderzoeksbureau vi..

