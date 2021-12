AEX sluit weer boven de 800 punten

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten gesloten. Die grens werd in september van dit jaar voor het eerst geslecht, maar eind november dook de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs er weer onder. Begin december was er weer een korte piek boven de 800 punten. De AEX sloot uiteindelijk op 800,95 punten, een winst van 0,5 procent. Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van 3 procent. UMG werd pas eerder deze maand aan de AEX toegevoegd nadat het bedrijf in september zijn beursdebuut had gemaakt. Ook chipbedrijven als ASMI en Besi stonden bij de stijgers (plus 1,8 en 1 procent).