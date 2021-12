Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad over de te hoge Box 3-belasting op spaargeld?

Wat heeft de Hoge Raad tegen de Box 3-belasting?

De vermogensrendementsheffing, zoals de belasting op spaartegoeden en beleggingen officieel heet, is volgens de hoogste Nederlandse rechtbank in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op 24 december oordeelde de Hoge Raad dat de Box 3-belasting discriminerend is en inbreuk maakt op het wettelijk beschermde eigendomsrecht. Het arrest was het sluitstuk van een proefproces dat de Bond voor Belastingbetalers had aangespannen tegen de staatssecretaris van Financiën. Het proces ging over een spaarder die over de jaren 2017 en 2018 ruim 24.000 euro Box 3-belasting moest betalen, terwijl hij niet meer dan 10.000 euro rente had ontvangen over zijn spaartegoed van negen t..

