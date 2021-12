Techbedrijven aan kop op Damrak

Techbedrijven, waaronder betalingenverwerker Adyen en chipconcern ASMI, behoorden maandag tot de grootste winnaars op de Amsterdamse beurs. Daarmee volgden Europese beleggers hun collega’s op Wall Street, waar techaandelen eveneens het meest in trek waren. In de dunne handel tussen kerst en de jaarwisseling lijkt optimisme over de economische vooruitzichten te overheersen, ondanks de opmars van de omikronvariant en de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld de reisbranche. Naast Adyen (plus 3,1 procent) en ASMI (plus 1,7 procent) stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep, met een winst van 1,5 procent. Ook chipmachinefabrikant ASML werd 1,5 procent meer waard. Verder ging maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, dat door de lockdowns profiteert van extra vraag, bijna 2 procent omhoog.