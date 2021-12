Twee christelijke uitgevers willen fuseren: ‘We herkennen elkaar in de missie en identiteit’

Amersfoort

Dat bevestigt directeur Guido Sneep van Buijten & Schipperheijn. Per 1 januari gaan de in totaal twaalf betrokken medewerkers van beide uitgeverijen al intensief samenwerken vanaf de huidige locatie van Uitgeverij Vuurbaak in Amersfoort. Het gaat om zowel de redacties als de afdelingen productie, promotie, verkoop en distributie. Voorlopig blijven beide fondsen nog naast elkaar bestaan, maar de bedrijven zullen ‘naar verwachting binnen een jaar’ samengesmeed worden tot een nieuwe onderneming, meldt Sneep. ‘We denken er allebei sterker van te worden, we passen goed bij elkaar.’

Directeur Paul van der Niet van Vuurbaak vult aan: ‘We herkennen elkaar in de missie en identiteit. Wat betreft publicaties en talent vullen we ..

