Website van KvK offline vanwege beveiligingslek

De Kamer van Koophandel (KVK) heeft uit voorzorg sinds vrijdag de website en andere onlinediensten uit de lucht gehaald vanwege het beveiligingsgat in de software Log4j.

Den Haag

Dit gebeurde na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat mogelijk de feestdagen kunnen worden gebruikt om IT-systemen binnen te dringen, staat te lezen op de website.

De website en andere applicaties, waaronder de KVK App Handelsregister, zijn maandagochtend vanaf 07.30 uur weer in de lucht. ‘KVK beheert een basisregistratie, met gegevens die wij moeten beschermen’, staat te lezen op de website. ‘Bovendien maken wij onderdeel uit van verschillende ketens met andere partijen, die niet altijd 100 procent zekerheid kunnen geven gezien de kwetsbaarheid in Apache Log4j. Gecombineerd met de waarschuwing van het NCSC, vindt KVK het verstandig om de digitale dienstverlening in ieder geval gedurende de kerstdage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .