Techsector voert AEX-index aan

Tech- en chipfondsen waren woensdag de winnaars in de AEX-index in Amsterdam. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste daler met een verlies van 1,2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway zag een eerdere winst van een paar procent goeddeels verdampen, maar sloot nog wel op winst.

Amsterdam

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,9 procent op 782,08 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1046,54 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, hield nog 0,7 procent van zijn eerdere winst over. Beleggers reageerden in eerste instantie zeer enthousiast op de deal van de maaltijdbezorger om in het Verenigd Koninkrijk boodschappen te gaan bezorgen voor de Britse supermarkt One Stop. Ook de plannen van concurrent Delivery Hero om de Duitse markt te verlaten en de Japanse activiteiten af te stoten vielen in de smaak bij beleggers, maar gedurende de sessie ebde het enthousiasme weg.

