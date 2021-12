Corona-werkstress stijgt fors bij gediplomeerde mbo’ers

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder mbo’ers die in het studiejaar 2018/2019 hun diploma hebben gehaald. Volgens het CBS is bijna de helft van de recent begonnen verpleeg- en verloskundigen op mbo-niveau meer uren gaan werken door de pandemie. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS licht toe: ‘Heel verrassend is het niet, gezien de crisis, wel zijn er verschillende oorzaken voor de toegenomen stress aan te wijzen. Zo geeft de groep die medische zorg verleent aan dat de spanning vooral wordt veroorzaakt door de toegenomen werkdruk en het grote aantal overuren. Maar voor de groep die recent een niet-medische opleiding heeft afgerond, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, is j..

