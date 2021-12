Moederbedrijf Thuisbezorgd in de plus

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag over een breed front in de plus geëindigd. Een dag eerder eindigde de belangrijkste graadmeter op Beursplein 5 nog in mineur. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, eindigde bovenaan bij de grote bedrijven op gelijke hoogte met verlichtingsbedrijf Signify. Alleen dataleverancier Wolters Kluwer, supermarktconcern Ahold Delhaize en levensmiddelenbedrijf Unilever verloren terrein.