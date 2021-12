Is de vogelgriep dit jaar erger dan anders? Vijf vragen en antwoorden

Al bijna een half miljoen vogels op Nederlandse boerderijen werden dit najaar geruimd vanwege de vogelgriep. De ziekte overleeft in wilde vogelpopulaties, en kan overspringen op de mens. ‘Ook de Spaanse Griep was ooit een vogelgriepvirus.’

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) ruimen een pluimveebedrijf in Zeewolde waar vogelgriep is vastgesteld.

Amsterdam

De meest recente slachtoffers van de vogelgriep zijn de 24.000 kalkoenen in het Limburgse Ysselsteyn. Het pluimveebedrijf wordt geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Ook twee andere pluimveebedrijven met in totaal 40.000 dieren worden preventief geruimd, omdat personeel van het besmette bedrijf ook daar werkzaam is.

En daarmee staat de tussenstand op bijna een half miljoen geruimde kippen en eenden. En dat terwijl het pluimvee al sinds eind oktober in quarantaine zit (de ‘ophokplicht’), om verspreiding van dit virus te voorkomen. Ondertussen sterven ook wilde vogels bij bosjes, zoals de honderden dode kanoeten die vrijdag op het strand van Schiermonnikoog werden gevonden.

Is het dit jaar erger met de vogelgriep dan andere jar..

