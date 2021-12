DNB: lockdown vertraagt groei van de economie

Amsterdam

Oorspronkelijk verwachtte de centrale bank een economische groei van 3,6 procent voor 2022. In de ‘achterkantsigarenkistje-plus-berekening’, zoals DNB-directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Olaf Sleijpen het noemde, gaat de bank uit van een lockdown die het hele eerste kwartaal duurt. In 2023 veert de economie weer op met een economische groei van 2,1 procent. Dat was in de oorspronkelijke raming die DNB had voorbereid juist een afzwakking naar 1,7 procent. Dit jaar is de omvang van de economie met 4,5 procent toegenomen, denkt de centrale bank.

Hoewel de lockdown en de omikronvariant op korte termijn dus een negatieve invloed hebben op de economie staat daartegenover dat de coalitieplannen op middellangetermijn de e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .