Lira verder omlaag na islamverwijzing Erdogan

Ankara

De lira verzwakte zo’n 8 procent ten opzichte van de dollar en de euro. Dat betekende de vijfde dag op rij dat de munt aan waarde verloor. In de voorbije drie maanden is de lira 50 procent van zijn waarde kwijtgeraakt. Voor het eerst zijn er daardoor meer dan 20 lira nodig om een euro te kopen. Voor de dollar nadert de grens van 18 lira.

‘Wat het is? We verlagen de rente. Verwacht niet iets anders van mij’, zei Erdogan zondag op televisie. ‘Als moslim zal ik blijven doen wat vereist is.’ Daarbij maakte Erdogan gebruik van een Arabisch woord dat in het Turks wordt gebruikt om te verwijzen naar de islamitische leer. Het is de tweede keer in een maand dat Erdogan zich beroept op religie om de huidige monetaire houding te rechtvaardigen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .