Beurzen omlaag door viruszorgen

Amsterdam

De Europese beurzen zijn maandag met stevige verliezen gesloten. Zorgen over de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus zetten het sentiment op de beursvloeren onder druk. De viruszorgen drukten ook de olieprijs. Daarnaast keek de markt met een schuin oog naar de Verenigde Staten, waar het zogeheten Build Back Better-wetsvoorstel van president Joe Biden van bijna 1800 miljard dollar (1540 miljard euro) op losse schroeven staat nadat de Democratische senator Joe Manchin verklaarde het voorstel niet te kunnen steunen. De AEX-index in Amsterdam leverde 1,1 procent in tot 763,03 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 1018,56 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,9 procent. Onder meer aa..

