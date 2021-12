Bundesbank verlaagt groeiverwachting

Frankfurt

Ook de aanhoudende problemen in de leveringsketens drukken op de groei. De Bundesbank verhoogde juist zijn prognoses voor de inflatie in Duitsland. De Bundesbank denkt nu dat de grootste economie van Europa dit jaar met 2,5 procent zal groeien, terwijl eerder op een plus van 3,7 procent werd gerekend. Voor volgend jaar wordt een groei van 4,2 procent voorspeld, van een eerder verwachte 5,2 procent. ‘Het herstel is enigszins uitgesteld’, stelt president Jens Weidmann van de centrale bank in een toelichting. Hij denkt dat de problemen in de leveringsketen tegen het einde van volgend jaar voorbij zullen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om tekorten aan onderdelen zoals chips, waarmee de Duitse auto-industrie al langere tijd worstelt.

Daar..

