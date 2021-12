AEX sluit hoger na rentebesluit ECB

De AEX-index in Amsterdam is donderdag 0,8 procent hoger gesloten. De MidKap steeg 1,3 procent, Londen, Frankfurt en Parijs tot 1,4 procent. ArcelorMittal (plus 5,1 procent) was de grootste stijger in de AEX. Grootste daler was winkelvastgoeduitbater Unibail-Rodamco-Westfield (min 1 procent), nu de omikronvariant van het coronavirus in steeds meer Europese landen tot extra maatregelen leidt. In de aanloop naar publicatie van de Europese stresstest voor verzekeraars wonnen Aegon, NN Group en ASR tot 2,9 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) steekt vanaf eind maart geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties, maar blijft het geld dat terugbetaald wordt nog wel tot zeker eind 2024 herinvesteren. Dat is langer dan eerder gepland.