Air France-KLM koopt zeker 100 Airbussen

Verder is er de intentie zeker vier nieuwe A350F-vrachtvliegtuigen aan te schaffen. Met de overeenkomst zijn miljarden gemoeid, maar exacte bedragen werden niet gemeld. Doorgaans weten maatschappijen bij vliegtuigbouwers flinke kortingen te bedingen. De eerste toestellen moeten in de tweede helft van 2023 worden geleverd, de laatste ergens in 2030. De vlootvernieuwing moet bijdragen aan de doelen voor duurzaamheid van Air France-KLM en KLM in het bijzonder. De toestellen zijn tot wel 15 procent zuiniger in vergelijking met oudere toestellen, aldus de maatschappij.

Met de bestelling van de ‘single-aisle jets’ - vliegtuigen met alleen een gangpad in het midden, die geschikt zijn voor middellange afstanden - wil Air France-KLM de vloot een opfrisbeurt geven. Een van de voordelen van de A321, het grootste vliegtuig in de A320neo-reeks, is dat het plaats biedt tot wel 230 passagiers. Ook kan het verder vliegen dan een vergelijkbare Boeing. Met de extra stoelen kan de A321 ook een oplossing zijn voor de krapte op Schiphol.

Elbers benadrukt dat de toestellen ingezet zullen worden op routes binnen Europa en niet op transatlantische vluchten. De A321XLR zou die afstand wel halen. Er zijn maatschappijen die met dat toestel de oceaan over willen. Maar voor KLM en Transavia Nederland is het toestel louter ter vervanging van de huidige 737-vloot, waarvan er nu nog bijna honderd in gebruik zijn.

De keuze voor Airbus, dat productielocaties en een beursnotering in Frankrijk heeft, is volgens Elbers niet politiek ingegeven. Hij spreekt van een gewone aanbesteding. Hij wijst er ook op dat KLM bij de vernieuwing van de vloot van Cityhopper-vliegtuigen van het Braziliaanse Embraer boven die van Airbus verkoos.

‘Superjumbo’ exit

Vliegmaatschappij Emirates kreeg donderdag zijn laatste Airbus A380 afgeleverd. Daarmee valt het doek voor de superjumbo, die door de Europese vliegtuigproducent sinds 2007 werd gebouwd. De A380, die 500 passagiers kon vervoeren, is nooit een succes geworden. Van de ooit voorspelde duizend toestellen zijn er 272 gebouwd. De luchtvaartsector verlegde de aandacht naar kleinere, tweemotorige toestellen. Die zijn zuiniger en sneller rendabel. Daar kwam de financiële ciris van 2008 nog overheen.