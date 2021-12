Compensatie 33.000 Ryanair-passagiers

Brussel

Bijna 33.000 passagiers van Belgische Ryanair-vluchten die in de zomer van 2018 werden geannuleerd of vertraagd, krijgen een waardebon van 250 of 400 euro. Dat is de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop overeengekomen met de Ierse budgetmaatschappij. Na een jaar kunnen de gedupeerden desgewenst de waardebon laten uitbetalen. Ryanair weigerde aanvankelijk de getroffen reizigers te compenseren nadat 172 vluchten waren geschrapt of grote vertraging hadden opgelopen vanwege een staking van Ryanair-personeel. De regeling kost Ryanair 8 tot 13 miljoen euro. <

