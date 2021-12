Ongekende stijging aantal ziekmeldingen

Het aantal ziekmeldingen in de maand november is met een derde gestegen in vergelijking met oktober. Met name in het onderwijs meldden meer werknemers zich ziek.

De stijging van het aantal ziekmeldingen is in een maand tijd nog niet eerder zo hoog geweest, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Het gemiddelde verzuimpercentage steeg in deze maand door naar 5,1 procent, volgens de arbodiensten een ‘uitzonderlijk hoog niveau’. Het coronavirus en de griep veroorzaakten het meeste verzuim.

Het onderwijs was met een stijging van 77 procent meer ziekmeldingen in een maand tijd de grootste uitschieter. ‘Dat betekent 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs’, zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Volgens de arbodiensten is dit de hoogste stijging ooit gemeten.

langdurige klachten

