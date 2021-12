Pensioenen stijgen nog altijd niet

Amsterdam

De meeste pensioenen gaan ook volgend jaar niet of nauwelijks omhoog. Dit blijkt uit een overzicht van de Pensioenfederatie, de lobbyclub van pensioenfondsen. Uit het overzicht blijkt dat de pensioenfondsen er beter voor staan dan vorig jaar. Eind vorig jaar hadden ze gemiddeld 0,95 euro in kas voor elke toegezegde euro pensioen. Nu is dat 1,047 euro.

De Pensioenfederatie heeft de fondsen gevraagd naar de dekkingsgraad eind november en de verwachting over het al of niet verhogen van de pensioenen. Het is nog met een slag om de arm, want cruciaal voor de beslissing of de pensioenen verhoogd kunnen worden, gelijk blijven of verlaagd moeten worden, is de stand op 31 december.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenen van o..

