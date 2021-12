Vakbondsman ‘Rooie Roel’ kreeg werknemers en bazen aan zijn kant

Beverwijk

Roel Berghuis’ finest hour als vakbondsbestuurder kwam in de laatste anderhalf jaar van zijn carrière, toen hij vlak na het begin van de coronacrisis terugkeerde op de plek waar hij ooit was begonnen: Tata Steel in IJmuiden - dat hij per ongeluk nog vaak Hoogovens noemt. Berghuis organiseerde daar een 24 dagen durende staking, die ertoe leidde dat het bedrijf een werkgelegenheidsgarantie tot liefst 2026 gaf. En hij lanceerde een plan voor een ingrijpende vergroening van het bedrijf, dat vanwege de uitstoot van CO 2 en andere vieze stoffen in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Staal moet in de toekomst met wa..

