Al die etages boven winkels, waarom zijn dat geen woningen?

Tienduizenden etages boven winkels staan leeg in Nederland. Kunnen die niet benut worden? De wooncrisis maakt dit idee weer actueel. In Amsterdam blijkt hoe lastig het is: ‘Eigenaren vinden een voordeur zonde van hun etalage.’

Amsterdam

Je ziet het niet meteen, maar in de glanzende etalage van modewinkel Aspact in de Amsterdamse Kalverstraat - schuin achter de rechterpaspop - bevindt zich een discrete deur naar een steile trap. Boven laveer je tussen dozen vol hoodies en sneakers naar een keukentje voor het personeel. Maar klim nog hoger en je belandt, kruip-door-sluip-door, op royale etages die al decennia leegstaan. Daar trippelen - hoog in monumentale panden langs de duurste winkelstraat van Nederland - muizen over stoffige vloeren en hangen spinnen aan eeuwenoude balken. Een perfecte locatie voor enkele fraaie appartementen met uniek uitzicht, maar dat is volgens de eigenaar makkelijker gezegd dan gedaan.

‘Kijk, dit hele rijtje is onbewoond’, zegt gemeenteam..

