ArcelorMittal blinkt uit in lagere AEX

Staalconcern ArcelorMittal was dinsdag een opvallende stijger in een lager gesloten AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam. Betalingsdienstverlener Adyen en de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi hadden juist een slechte dag op het Damrak. De beurzen elders in Europa lieten ook verliezen zien. Beleggers waren voorzichtig vanwege de onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus en de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) die deze week op de agenda staan. De AEX eindigde met een min van 0,9 procent op 775,75 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1023,41 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1 procent in.