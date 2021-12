Berlijn

Het Duitse kabinet wil daarmee meer investeringen in de verschuiving naar een groene economie mogelijk maken. De aanvullende begroting werd unaniem goedgekeurd door het kabinet van de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz. De begrotingsmanoeuvre, die vorige maand werd overeengekomen door de Sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de Vrije Democraten (FDP) in hun coalitiedeal, stelt de partijen in staat om 60 miljard euro aan ongebruikte schuld in de federale begroting van dit jaar naar het klimaat- en transformatiefonds van de regering te sluizen voor toekomstige uitgaven. De coalitiepartijen maken daarbij gebruik van de tijdelijke opschorting van de leenlimieten in de Duitse grondwet, die vanwege de coronapandemie..

