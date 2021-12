CWS gaat de bacterie op de werkvloer te lijf

Een schone werkomgeving is cruciaal in deze tijd. Toch had CWS, dat bacteriën op de werkvloer aanpakt, het lastig de afgelopen twee jaar. Kantoren bleven dicht en de handdoekrol werd bijna taboe verklaard.

Thalia van Mensvoort ( kwaliteits-, veiligheids- en milieumanager Benelux) en Bob Hofkamp (sales and marketing director) van CWS.

Den Bosch

Bij CWS weten ze hoe cruciaal het naleven van de basisregels is bij de bestrijding van het coronavirus. Handen wassen? CWS, actief in vijftien landen met 11.000 werknemers, staat voor Clean, Well, Safe bij hand, toilet- en vloerhygiëne, bedrijfskleding en schone werkruimten. Hoe je de maar liefst 200 miljoen bacteriën van je handen verwijdert? Vergeet je vingertoppen niet, daar zitten de meeste bacteriën. En 80 procent van de besmettingen wordt veroorzaakt door handcontact bij slechte hygiëne.

Maar hoe schoon zijn de toiletruimten op kantoren of in de horeca in de wetenschap dat 33 procent van de mannelijke bezoekers aan het toilet zijn handen niet wast? De kille rekensom van CWS: bacteriën kunnen 24 uur overleven en de toiletrui..

