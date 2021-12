Maaltijdbezorger onderaan rode AEX

Amsterdam

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd, eindigde donderdag onderaan in de AEX. De Europese Commissie onthulde een pakket aan strengere regels waaraan bedrijven uit de zogeheten platformeconomie moeten voldoen, waarna ook andere maaltijdbezorgers aan waarde verloren. Beleggers leken verder minder geneigd om risico te nemen en chipbedrijven als ASMI en ASML daalden. Just Eat Takeaway eindigde uiteindelijk 3,1 procent lager. Dat verlies is enigszins opvallend, zo stippen analisten aan. Het bedrijf werkt in bijvoorbeeld Nederland met arbeidscontracten voor zijn bezorgers. Deliveroo ging in Londen ruim 1 procent omlaag, Delivery Hero zakte 1,6 procent in Frankfurt. De AEX-index verloor 0,7 procent, de Mid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .