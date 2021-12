Rabobank: in 2022 groeit economie minder hard

Rabobank verlaagt zijn verwachting voor de groei van de Nederlandse economie in 2022 door de opleving van het coronavirus en de strengere maatregelen om de pandemie tegen te gaan. De bank rekent nu voor volgend jaar op een groei van 2,9 procent. Eerder werd een plus van 3,7 procent voorspeld. Dit jaar zou de economie met 4,5 procent vooruit moeten gaan.

Amsterdam

Rabobank wijst ook op de hoge inflatie als reden voor de zwakkere groei omdat de particuliere bestedingen daardoor onder druk staan. De inflatie kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in november uit op het hoogste niveau in bijna veertig jaar met 5,2 procent op jaarbasis. Dat komt vooral door de hoge energieprijzen. De bank denkt dat de inflatie volgend jaar uitkomt op 3,8 procent en dan in 2023 gaat dalen naar 2,1 procent als het effect van de hoge energieprijzen wegebt.

Daarnaast zorgen de personeelstekorten in veel bedrijfssectoren voor een tragere groei, net als de hoge kosten voor materialen. Volgens Rabo kunnen ondernemingen in de detailhandel en handel die extra kosten niet altijd aan de klant doorberek..

