AEX zakt weer onder 800 puntengrens

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, was met een winst van 2,7 procent woensdag een van de zeldzame stijgers in de AEX. Ook elders in Europa stegen maaltijdbezorgers, na een verliesbeurt aan het begin van deze week door zorgen over strengere regels die de Europese Commissie wil invoeren voor bedrijven in de platformeconomie.