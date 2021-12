Robert Scaringe is absoluut géén Elon Musk. En toch weer wel

Amsterdam

Robert J. Scaringe is geen Elon Musk. Hij zal niet snel een joint opsteken tijdens een interview. Het is onwaarschijnlijk dat hij een reddingswerker op Twitter zal beschuldigen van pedofilie. Hij heeft voor zover bekend geen plannen te verhuizen naar Mars. Robert J. Scaringe is wel een Elon Musk. Net als de baas van Tesla is hij een fabrikant van elektrische auto’s (niet van raketten overigens). En net als Tesla is zijn bedrijf Rivian miljarden waard. Toen hij Rivian in november naar de beurs bracht, haalde Scaringe 12 miljard dollar aan kapitaal binnen. Hiermee was zijn bedrijf in een klap groter dan Ford, BMW of General Motors - terwijl er nog maar een handvol auto’s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .