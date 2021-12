ANWB: subsidie op elektrische auto particulieren blijft nodig

Voor een grote groep Nederlanders is elektrisch rijden nog ver weg. De hoge aanschafprijs vormt daarbij nog steeds het grootste struikelblok. Om heel Nederland aan de stekkerauto te krijgen, is het volgens de ANWB van groot belang dat de aanschafsubsidie voor elektrische auto’s behouden blijft.

Amsterdam

Een aanzienlijke groep particulieren maakte het afgelopen jaar de overstap naar een elektrische auto. Dit is vooral te danken aan de aanschafsubsidie voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s. Het aantal volledig elektrische auto’s steeg van ruim 145.000 in 2020 naar 216.000 in 2021. Vooral mensen met eigen oprit of parkeerplek (41 procent) vinden elektrisch rijden een interessante optie. De ANWB schrijft in zijn Elektrisch Rijden Monitor dat 51 procent van de 2095 ondervraagde Nederlanders tussen 18 en 70 jaar een elektrische auto te duur vindt om te kopen. Bovendien vindt circa 62 procent van de particulieren het aanbod op de tweedehandsmarkt op dit moment te beperkt.

Hoewel de aankoopbereidheid de afgelopen vijf jaar ..

