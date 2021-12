AEX poetst omikron-verliezen weg

Amsterdam

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een zeer sterke winst gesloten. Daarmee poetste de hoofdgraadmeter op het Damrak de koersverliezen sinds de ontdekking van de omikronvariant van het coronavirus bijna weg. Beleggers hebben inmiddels minder zorgen over de economische impact van omikron door berichten dat de ziekteverschijnselen mild zouden zijn en durven weer geld te steken in groeiaandelen zoals die van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,5 procent hoger op 805,78 punten. Op donderdag 25 november, de dag voordat er grote ongerustheid op de financiële markten ontstond over wat nu omikron heet, sloot de AEX op 807,55 punten. De MidKap steeg 2,6 procent naar 1052,01 ..

