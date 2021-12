De gasprijs gaat dalen, denkt de markt

De prijs van aardgas: recordhoogte. Die van kolen: record. Elektriciteit: record. CO2? Het wordt eentonig: record. Vorige maand was elektriciteit driekwart duurder dan een jaar eerder, aardgas de helft en benzine een derde.

Amsterdam

Energie heeft grote invloed op alles wat we kopen. Dat hebben veel Nederlanders de afgelopen maanden gemerkt aan de soms extreme stijging van hun elektriciteits- en warmterekening. Minder heftig, maar goed merkbaar is het na-ijleffect op andere producten: kleding werd duurder, eten en drinken werden duurder. Want ook de productie en het transport daarvan vergen energie, veel energie.

Uiteindelijk krijgt de consument de rekening gepresenteerd. In november was die 5,2 procent hoger dan een jaar eerder. Een inflatieniveau dat we sinds de jaren tachtig niet meer hebben gezien, zo meldde het CBS dinsdag. De gevolgen zijn fors. Als de energieprijzen op het huidige hoge niveau blijven, zal de wereldeconomie 0,3 tot 0,5 procent lager kun..

