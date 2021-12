Grote Britse bank ruilt eigen CO2-uitstoot

Londen

Het nieuwe project van de Rabobank, de Rabo Carbon Bank, wordt toegejuicht, maar ontmoet ook scepsis. Chris Reij, expert op het gebied van agroforestry bij World Resources Institute, noemt het idee dat er vele miljoenen bomen geplant zullen worden, en 15 miljoen boeren zullen worden geholpen, een luchtkasteel. ‘Geen enkel project in Afrika is daar tot nu toe in geslaagd.’ Rabobank ziet echter wel degelijk een markt in organisaties en bedrijven die hun eigen uitstoot willen wegstrepen tegen boscompensatie. De Britse bank Standard Chartered is de eerste grote klant van het Rabobankproject. Standard Chartered maakte maandag bekend dat het bij de Rabo Carbon Bank 16.000 zogenoemde carbon removal units koopt. Daarmee compenseert het via..

