Verliezen op beurs na banenrapport VS

De Europese beurzen zijn vrijdag met verliezen het weekend in gegaan. Het sentiment op de aandelenmarkten kreeg in de laatste uren van de sessie van vrijdag een knauw door nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Verder ging in Amsterdam onder meer Prosus omlaag door koersdruk in de Chinese techsector, waarin de techinvesteerder grote belangen heeft. Uit een rapport van de Amerikaanse overheid bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in november beduidend minder sterk is aangetrokken dan een maand eerder. Dat kan erop wijzen dat de grootste economie van de wereld er toch iets slechter voor staat dan veel kenners dachten.