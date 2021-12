Shell trekt zich terug uit beoogd olieveld Noordzee

Shell stapt uit de ontwikkeling van een olieveld in de Noordzee. De plannen voor het olieveld Cambo ten westen van de Shetlandeilanden werden eerder fel bekritiseerd door klimaatactivisten.

Londen

Shell is aandeelhouder van het Cambo-veld. Het bedrijf stelt na uitgebreid onderzoek dat het niet genoeg economisch voordeel ziet in de ontwikkeling van het project en dat er kans is op vertragingen.

Meerderheidsaandeelhouder Siccar Point Energy van het Cambo-veld reageert teleurgesteld. Volgens Siccar Point is het olieveld van groot belang voor de energiezekerheid en economie van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse toezichthouder moet nog een vergunning geven voor de productie van het veld, dat als een van de belangrijkste potentiële olieprojecten in het Verenigd Koninkrijk wordt gezien.

Milieuorganisatie Greenpeace laat in een reactie weten dat met het besluit van Shell de verdere ontwikkeling van het Cambo-veld ‘een dode..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .