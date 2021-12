Tony’s komt niet naar Zaandam

Chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely staakt voorlopig de plannen voor de bouw van een eigen chocoladefabriek in Zaandam. Dat zorgt voor een eenmalig nettoverlies van 4,7 miljoen euro, meldt het bedrijf in de jaarcijfers.

Amsterdam

In dit verlies zijn ook kosten meegenomen van de samenwerking die het bedrijf vorig jaar aanging met popartiest Pharrell Williams en de uitkering van een eenmalige bonus aan medewerkers.

De onderneming had de bouw eerder al gepauzeerd en wijzigt nu de strategie. Topman Henk Jan Beltman zegt in een toelichting dat het idee voor de fabriek zeker niet van de baan is, maar door de coronacrisis trok een investeerder zich terug. Daardoor kon de onderneming de locatie niet kopen. Ook rond het bouwen van een bezoekersattractie met achtbaan bij de fabriek bleef het onzeker door de pandemie.

groei

Een eigen fabriek zou nodig zijn omdat chocoladerepen van het merk steeds beter verkopen. ‘Het staat nog als een paal boven water dat we een fabri..

