Kloof huizenbezitters en huurders groeit

De kloof tussen huizenbezitters en huurders groeit door de stijgende huizenprijzen. Woningeigenaren hadden begin 2020 in doorsnee 207.200 euro aan vermogen. Dat is bijna 12 procent meer dan een jaar eerder. Huurders hadden in doorsnee 2300 euro aan bezit, 9,5 procent meer dan begin 2019.

Amsterdam

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de vermogensverdeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag presenteert. Het CBS kijkt daarvoor naar het private vermogen bij de bijna 8 miljoen huishoudens: onroerend goed, aandelen en obligaties, bank- en spaarrekeningen minus de schulden. Bijna zes op de tien huishoudens hebben een eigen woning.

De inkomensongelijkheid in Nederland is internationaal gezien niet groot, de vermogensongelijkheid wel. Het totale vermogen bedroeg begin vorig jaar 1830 miljard euro. Daarvan was ruim 60 procent in handen van de 10 procent huishoudens met het meeste vermogen. De rijkste 1 procent heeft met 26 procent meer dan een kwart van al het private vermogen in handen. In de top van de vermogensve..

