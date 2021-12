Fors herstel op Europese beurzen

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een forse winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan berichten dat vaccins waarschijnlijk wel bescherming bieden tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Aandelen van luchtvaartconcerns, zoals Air France-KLM, leefden weer op na eerdere verliezen. Air France-KLM won op het Damrak 3,4 procent. British Airways-moeder IAG steeg in Londen ook 3,4 procent en Lufthansa werd rond de 5 procent meer waard in Frankfurt. In de AEX stond de meerderheid van de bedrijven op winst. De sterkste stijger was techinvesteerder Prosus, met een plus van 5,2 procent. Ook chipmaker ASML en verlichtingsbedrijf Signify eindigden met forse winsten. De hoofdindex zelf sloot 1,7 procent hoger op 790..

