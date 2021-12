Turkije zucht onder onorthodox rentebeleid Erdogan

Istanbul

President Erdogan is als het jongetje dat zijn hoofd door de spijlen van het schoolhek heeft gestoken en nu niet meer terug kan. Terwijl de lira, de Turkse munt, op een historisch dieptepunt is beland, houdt de president vast aan zijn beleid van verlaging van de rente. De rente verlagen terwijl de inflatie stijgt gaat tegen alle economische logica in, maar Erdogan houdt er koppig aan vast. Dinsdag zei hij in een interview op de staatszender TRT dat er ‘geen terugkeer mogelijk is’ en dat hij zeker tot de verkiezingen van 2023 zal vasthouden aan deze koers. Na het interview duikelde de lira opnieuw. De munt verloor 8 procent tegenover de dollar.

Erdogan heeft zijn geloof in lage rente al heel vaak beleden, waardoor hij niet zonder e..

