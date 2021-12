Coronavrees drukt stemming beurzen

Het sentiment op de Europese beurzen was dinsdag negatief. Vooral de zorgen over de nieuwe omikroncoronavariant, waartegen de huidige vaccins mogelijk minder goed werken, zorgde voor een bedrukte stemming. Zo ging de olieprijs hard onderuit, mogelijk voorsorterend op een mindere vraag. Bierbrouwer Heineken was de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam met een verlies van bijna 6 procent.