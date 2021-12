Gat in beveiliging 150 HP-printers

Amsterdam

Meer dan 150 verschillende printers van het merk HP hebben een groot gat in hun beveiliging. Daardoor kunnen kwaadwillenden binnendringen in het apparaat. Ze kunnen gegevens van de printer zelf lezen, maar ze kunnen ook via de printer toegang krijgen tot het netwerk van de gebruiker. Het is niet bekend of dit gat al is misbruikt. Het beveiligingsgat zit zowel in printers die bij mensen thuis staan als in printers die in bedrijven worden gebruikt. Cyberbeveiliger F-Secure heeft het gat ontdekt en HP gewaarschuwd. Dat bedrijf kwam dinsdag met een update om het gat te dichten. <

