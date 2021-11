Gamers zijn dol op zombies

Rotterdam

Buiten op straat in Rotterdam gaat het gewone leven zijn gangetje. Maar op de achttiende verdieping van een kantoorflat aan het Hofplein vecht de mensheid voor haar voortbestaan. Er is een nieuwe ijstijd aangebroken en een genetisch experiment om de mens te harden tegen extreme koude is vreselijk ontspoord. De laatste overlevenden worden in een bevroren en ineenstortend Los Angeles opgejaagd door afzichtelijke wezens.

Op die achttiende verdieping zit Vertigo Games. De strijd van hierboven voltrekt zich in After the Fall, het nieuwe computerspel dat het Rotterdamse bedrijf op 9 december in de winkel legt. Het wemelt al van de games met halfdode, strompelende griezels. Wat kan After the Fall daar nog aan toevoegen..

