AEX op winst ondanks aangescherping

Amsterdam

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst gesloten. De Europese beurzen toonden hetzelfde beeld ondanks dat de coronamaatregelen in grote delen van Europa steeds verder worden aangescherpt. Beleggers leken zich geen zorgen te maken over de mogelijke negatieve impact daarvan op het economisch herstel. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde met een winst van 0,6 procent op 807,55 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 1065,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent. De markten moesten het stellen zonder richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten zijn vanwege Thanksgiving Day. Fintechbedrijf Adyen was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen o..

