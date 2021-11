‘Bank kan meer werk maken van bankierseed’

Banken, verzekeraars en andere financiële instellingen kunnen meer werk maken van hun beroepseed. Nadat de eed eenmaal is afgelegd, komt deze weinig expliciet terug in het werk.

Die conclusie trekt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport dat later deze ochtend verschijnt. DNB heeft onderzoek gedaan bij acht banken, acht verzekeraars en zeven betaalinstellingen – die bijvoorbeeld betalingen afhandelen van aankopen via internet.

De eed (of gelofte) werd in de nasleep van de bankencrisis in 2015 ingevoerd. De eed moest het vertrouwen van burgers in banken herstellen na maatschappelijke ophef over hoge bonussen en banken die grote risico’s namen. De klant moest meer centraal komen te staan. DNB constateert nu dat de eed ‘na de ceremoniële aflegging niet meer expliciet wordt gebruikt om op gedrag te sturen’.

De financiële instellingen zeggen dat zij de principes uit..

