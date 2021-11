Supermarkten verkopen foute soja, stelt Zembla na onderzoek

Nederlandse supermarkten verkopen vlees en zuivel van dieren die gevoerd worden met ‘foute’ soja. Dat meldt Zembla op basis van onderzoek in samenwerking met milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Aidenvironment.

Hilversum

Het gaat om Braziliaanse soja die geproduceerd wordt met behulp van ontbossing, landroof en corruptie. Supermarkten en veevoerbedrijven claimen dat alle soja die gebruikt wordt voor diervoer een duurzaamheidskeurmerk heeft. De soja belandt volgens Zembla bij veevoederfabrieken die voer produceren voor boeren die leveren aan FrieslandCampina en slachterij VION.

keurmerk

Voedselleveranciers, natuurbeschermingsorganisaties en sojaproducenten richtten in 2006 een duurzaamheidskeurmerk voor soja op, om ontbossing tegen te gaan. Het gaat om de Roundtable for Responsible Soy (RTRS). De bedoeling is de ontbossing te laten afnemen door een steeds grotere stroom van duurzame soja te creëren. De soja di..

