Vlaamse officier van justitie opent aanval op PostNL: ‘Hallucinant, wat hier gebeurt’

De timing kon voor PostNL bijna niet ongelukkiger. Maandag, bij het krieken van de dag, vielen politie, douane en arbeidsinspectie drie distributiecentra van het pakketbedrijf in België binnen. Dat gebeurde naar aanleiding van een undercoverreportage over misstanden en in het kader van het strafrechtelijk onderzoek dat officier van justitie Gianni Reale naar het bedrijf doet. De overtredingen op een van de depots waren zo ernstig en talrijk dat hij besloot het per direct te sluiten. Dus moet de pakketreus het tijdens het koopjesfestijn Black Friday stellen zonder zijn Wommelgemse distributiecentrum.

De openbaar aanklager wil met de verzegeling laten zien dat het hem menens is. ‘Ik heb al verschillende verwittigingsschoten gelost’, zegt hi..

