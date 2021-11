Erdogans rentebeleid maakt de Turken armer: ‘Idioot monetair beleid’

Istanbul

Al vier jaar probeert Erdogan de inflatie in eigen land te bestrijden met renteverlagingen. Afgelopen week werd voor de derde keer sinds september de rente met een vol procentpunt verlaagd tot 15 procent, terwijl de inflatie op jaarbasis juist weer tot boven de 20 procent is gestegen.

Economie is geen exacte wetenschap, maar enkele principes lijken onomstreden. Een daarvan is dat inflatie het best bestreden kan worden door de rente te verhogen. Een hogere rente maakt geld duurder, waardoor de hoeveelheid geld afneemt of minder snel rolt. In veel westerse landen waar de inflatie nu stijgt, wordt de rente al verhoogd – Nieuw-Zeeland maakte woensdag zelfs al een tweede renteverhoging bekend – of neemt de druk toe dat op korte termijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .