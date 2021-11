Black Friday is dit jaar ‘soberder’

Niet alleen op Black Friday stunten ondernemers met acties. Verspreid over de hele week worden consumenten verleid tot aankopen. Maar er zijn winkeliers die juist niet meedoen aan de koopjesgekte, of juist een geluid tegen overconsumptie laten horen.

Vorig jaar nam de verspreiding van het coronavirus fors toe in de weken na Black Friday. Volgens het RIVM was het winkelend publiek een van de mogelijke verklaringen van de toename. Maar bewijs daarvoor is er niet. Winkels en winkelstraten komen immers niet voor in de cijfers van het RIVM als locaties waar mensen besmet raken.

Toch doen ondernemers van alles om drukte in hun winkels te voorkomen, zegt woordvoerder van de winkelbranchevereniging INretail Paul te Grotenhuis. ‘Er zijn veel winkels die minder actievoeren en minder reclame maken met hun acties op radio of door posters. En er is een groeiende groep ketens die helemaal niet meedoet aan Black Friday.’

