Hema verkoopt bakkerijen aan broodleverancier van Jumbo

Amsterdam

Toch zullen de Hema-taarten en bekende tompouces door dezelfde medewerkers gemaakt blijven worden. De bakkerijen, onder meer in Almere, Sneek en Dordrecht, blijven als leverancier verbonden aan Hema. Ook de 250 medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar en behouden hun baan. De verkoop maakt volgens Hema deel uit van de strategische focus die de keten aan het aanbrengen is. Hema denkt dat het slimmer is om zichzelf meer te richten op het verkopen van producten. De aansturing van de bakkerijen zou het beste aan een gespecialiseerd bedrijf overgelaten kunnen worden. Vanuit die gedachte kwam Hema uit bij BACU, een familiebedrijf dat meer dan een eeuw bestaat en waar al zo’n 550 mensen werken om de supers van Jumbo van brood en ge..

