Verzekeraar en grondbezitter ASR helpt duurzame boeren met korting op pachtprijs

Halsstarrige financiers, huiverige afnemers en hoge grondprijzen; een boer die in Nederland duurzamer wil werken, komt op weg naar vergroening de nodige obstakels tegen. Verzekeraar en grootgrondbezitter ASR wil wat aan een van die obstakels, de hoge grondprijs, doen. Voortaan krijgen boeren die groener willen worden 5 tot 10 procent korting op de pachtprijs.

ASR is een speler van betekenis op de grondmarkt. In de top-300 grootgrondbezitters in Nederland van de Volkskrant staat dochter ASR Real Estate op plaats vijf. Daarmee is het veruit de grootste commerciële grondeigenaar van Nederland. Alleen Staatsbosbeheer, andere overheidsorganen en Vereniging Natuurmonumenten bezitten meer grond.

De verzekeraar bezit een aantal landgoeder..

